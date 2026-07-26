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CESANO MADERNO – È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo Parco Pertini di Cassina Savina, al termine di un importante intervento di riqualificazione che ha trasformato l’area verde in uno spazio moderno, accessibile e pensato per essere vissuto quotidianamente da cittadini di tutte le età.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi residenti, famiglie, bambini e proprietari di cani, che hanno potuto utilizzare fin da subito le nuove strutture realizzate all’interno del parco. L’area giochi è stata particolarmente frequentata dai più piccoli, mentre la nuova area dedicata agli amici a quattro zampe ha accolto i primi visitatori.

L’intervento ha previsto l’eliminazione delle barriere architettoniche e delle recinzioni, con l’obiettivo di rendere il parco più aperto e facilmente fruibile. Sono stati inoltre realizzati nuovi percorsi drenanti, una moderna area giochi, una nuova area cani, nuovi arredi urbani e un sistema di illuminazione più efficiente. A completare la riqualificazione anche la messa a dimora di 40 nuovi alberi, destinati ad arricchire il patrimonio verde del quartiere.

Tra le principali novità figura anche il nuovo circolo ricreativo in legno, una struttura moderna e accessibile che diventerà un punto di riferimento per le attività sociali e associative della zona.

Prima del tradizionale taglio del nastro, seguito dalla benedizione impartita da don Alfredo Cermenati, il sindaco Gianpiero Bocca ha ringraziato gli uffici comunali, le imprese, i progettisti e tutte le maestranze che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Alla cerimonia erano presenti anche i rappresentanti della giunta comunale e diversi consiglieri.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle associazioni che hanno partecipato all’inaugurazione, tra cui Associazione Anziani, Il Seme, Il Sorriso dell’Anima e Associazione Calcio Integrato.

Con la riapertura del Parco Pertini, l’Amministrazione comunale punta a offrire a Cassina Savina un luogo di incontro e socialità, dove la qualità degli spazi pubblici favorisca le relazioni tra le persone e contribuisca a rendere Cesano Maderno una città sempre più vivibile e inclusiva.

26072026