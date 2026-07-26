Città

SARONNO – Mentre in tutta Europa spopola il sondaggio della Banca centrale europea per scegliere la grafica delle future banconote, perché non giocare anche noi? Dopotutto è estate: c’è chi è sotto l’ombrellone, chi si gode un po’ di fresco in montagna e chi si rilassa su una panchina in città. Il momento giusto per una sfida leggera ma anche capace di far riscoprire la storia del territorio.

L’idea è semplice: chi metteremmo su delle ipotetiche banconote saronnesi?

Personaggi storici, artisti, sportivi, imprenditori, monumenti, prodotti simbolo o luoghi del cuore. Un gioco, certo, ma anche un’occasione per valorizzare le eccellenze di Saronno, ripensare alle sue storie più belle e magari scoprire figure che molti conoscono solo di nome.

Per questo de ilSaronno lancia una sfida ai lettori: componete la vostra “sestina”, scegliendo sei soggetti che meriterebbero di finire sulle banconote della città. Potete votare nei commenti a questo articolo oppure inviare la vostra proposta via WhatsApp al +39 320 273 4048.

Nelle prossime settimane coinvolgeremo anche associazioni e realtà del territorio, chiedendo a ciascuna di proporre la propria sestina.

Per rompere il ghiaccio parte la direttrice de ilSaronno, Sara Giudici.

“Avrei voluto anche io attenermi a un tema come la Bce, ma in realtà ho talmente tante idee che mi viene difficile. Sicuramente vorrei Giuditta Pasta, donna talentuosa, artista conosciuta e riscoperta anche recentemente in città. Poi Cecilia Gallerani, contessa di Saronno e “Dama con l’ermellino”, al centro del sogno di riportare un giorno il dipinto in città. E poi come non citare Agostino Vanelli, primo sindaco e medico, figura recentemente riscoperta grazie al lavoro dello storico Giuseppe Nigro. Oppure Nino Biffi, capitano del Fbc Saronno caduto nella Prima guerra mondiale. Ma anche la medaglia d’oro Maurilio Bossi. E poi le nostre eccellenze: gli amaretti e il Disaronno. In tema di sport non può mancare il tchoukball. Ma si potrebbe fare una sestina anche solo con le bellezze del Santuario. E potremmo crearne un’altra con personaggi contemporanei, dai rapper Simba e Waze fino al divulgatore Dario Bressanini e all’influencer Clio MakeUp. Mi fermo, ma solo perché non voglio scrivere un intervento di 40 righe, quindi non sgridatemi per quello che manca ma… contribuite e aggiungete. Adesso tocca a voi: mandateci le vostre sestine. M aanche dei singoli personaggi se avete delle idee.

Adesso la parola passa ai lettori: quali sono i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresenterebbero Saronno? Scrivetelo nei commenti o inviate la vostra proposta via WhatsApp.

Ps. Ci raccomandiamo: è solo un gioco estivo da fare in una calda domenica… quindi occorre usare una buona dose di leggerezza, simpatia e amore per la propria città.

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