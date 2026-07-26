Saronnese

CISLAGO – Si è conclusa l’edizione estiva di “Ci sto? Affare fatica”, il progetto che nelle ultime due settimane ha coinvolto 25 ragazze e ragazzi di Cislago in attività dedicate alla cura e alla valorizzazione degli spazi pubblici del paese.

Nel corso dell’iniziativa i giovani partecipanti hanno messo a disposizione tempo ed energie per contribuire a rendere alcune aree del territorio più ordinate, accoglienti e vivibili, vivendo un’esperienza che ha unito impegno concreto, collaborazione e senso civico. Per l’Amministrazione comunale il progetto ha rappresentato non solo un’occasione di manutenzione del patrimonio pubblico, ma anche un importante percorso di crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva, grazie al lavoro di squadra e alla condivisione di esperienze tra i partecipanti.

La conclusione dell’iniziativa è stata celebrata con un momento conviviale ospitato al Centro anziani, dove ragazzi, volontari e amministratori si sono ritrovati per festeggiare insieme la riuscita del progetto. Il Comune ha rivolto un ringraziamento ai volontari del Gruppo Alpini, della Protezione civile e del Centro Anziani, che con disponibilità, competenza e passione hanno affiancato i giovani durante tutto il percorso, accompagnandoli nelle attività svolte.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre dedicato a Levis Salumi e al Panificio Marcolin, che hanno contribuito alla festa conclusiva offrendo il rinfresco per tutti i partecipanti.

L’Amministrazione ha infine espresso le proprie congratulazioni ai 25 ragazzi per l’impegno dimostrato, estendendo i ringraziamenti agli educatori e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa, confermando il valore di un progetto che continua a promuovere partecipazione, responsabilità e attenzione verso il bene comune.

26072026