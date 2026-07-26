SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 25 luglio, grande attenzione è stata dedicata al ricordo di Alessio Colletti, con l’intervista alla mamma Elena e gli aggiornamenti sul funerale. Tra i temi che hanno coinvolto i lettori anche un episodio di umanità nel centro cittadino e la riuscita prima edizione della Motor Night al quartiere Matteotti.

Il dolore per la scomparsa di Alessio Colletti emerge con forza nell’intervista alla mamma Elena, che lo ricorda come “un bel ragazzo, pieno di vita, amato da tutti”. Un racconto intenso che ripercorre il legame con il figlio e l’affetto che lo circondava.

È stata fissata per lunedì la cerimonia funebre di Alessio Colletti. Dopo l’autopsia, la salma è rientrata in città, permettendo a familiari e amici di prepararsi all’ultimo saluto.

Un momento di grande sensibilità ha caratterizzato il centro cittadino, dove un’anziana in evidente stato di confusione è stata assistita dai carabinieri. L’intervento, svolto con attenzione e umanità, ha raccolto l’apprezzamento delle persone presenti.

Successo per la prima Motor Night organizzata al quartiere Matteotti, che ha richiamato numerosi appassionati e curiosi. Auto sportive e d’epoca hanno animato la serata trasformando il quartiere in un punto di ritrovo per famiglie e amanti dei motori.