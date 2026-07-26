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SARONNO – Domenica 26 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si apre con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge, a tratti accompagnate da rovesci anche temporaleschi. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a un progressivo miglioramento con rasserenamenti attesi in serata. Nelle prossime ore sono previsti complessivamente circa 4 millimetri di pioggia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 20°C e una massima di 26°C, con valori che resteranno piuttosto gradevoli nonostante l’instabilità della prima parte della giornata. I venti soffieranno deboli: al mattino dai quadranti di Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Nordest senza particolari rinforzi. Non sono presenti allerte meteo per il territorio di Saronno, anche se nelle ore iniziali sarà opportuno prestare attenzione ai rovesci temporaleschi, destinati comunque a esaurirsi con il passare delle ore e a favorire un finale di giornata più stabile e con maggiori aperture del cielo.

In Lombardia la residua circolazione depressionaria porterà ancora qualche pioggia nelle prime ore della giornata, soprattutto sulle pianure, sulle aree pedemontane e sui rilievi. Con il trascorrere delle ore è previsto però un generale miglioramento grazie all’afflusso di aria più secca, che favorirà un’attenuazione della nuvolosità e schiarite via via più ampie, soprattutto dalla sera. Anche sul resto della regione non sono attese situazioni di particolare criticità, con condizioni in graduale evoluzione verso un tempo più stabile.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo

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