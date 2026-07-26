MOZZATE – Un incendio è divampato nel pomeriggio di sabato 25 luglio in un fabbricato in dismissione di via Varese. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre strutture e non si registrano persone coinvolte.

L’allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere l’incendio e verificare la stabilità del fabbricato interessato dalle fiamme.

Secondo le informazioni diffuse dai vigili del fuoco, non si segnalano feriti né altre persone coinvolte nell’episodio. Restano invece in fase di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio nel fabbricato, da tempo in dismissione.