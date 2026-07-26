Cronaca

CADORAGO – Non si fermano nemmeno durante il periodo estivo i controlli delle forze dell’ordine nei boschi del Parco del Lura e nelle aree limitrofe, da tempo interessati dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi un’operazione della squadra Mobile della Questura di Como ha portato all’arresto di un giovane pusher nei boschi di Cadorago. Determinante, secondo quanto emerso, è stato un errore della vedetta che sorvegliava gli accessi all’area di spaccio: scambiando due agenti in borghese per normali acquirenti, ha indicato loro il punto in cui era nascosto il bivacco utilizzato dagli spacciatori.

I poliziotti hanno così raggiunto il luogo segnalato e, dopo un breve tentativo di fuga da parte dei presenti, hanno bloccato un ventiduenne di origine marocchina, trovato in possesso di cocaina, eroina e hashish, oltre a denaro contante, bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

L’episodio conferma come l’attività di contrasto allo spaccio nei boschi del territorio continui anche nei mesi estivi, con servizi mirati delle forze dell’ordine nelle aree del Parco del Lura e nelle zone boschive circostanti, considerate tra quelle maggiormente esposte al fenomeno.

26072026