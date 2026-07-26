Città

SARONNO – Erano da poco passate le 20 del 26 luglio 2022 quando un violento temporale accompagnato da una grandinata eccezionale si abbatté sul Saronnese. A quattro anni di distanza resta uno degli eventi meteorologici più distruttivi che la città ricordi: per intensità della grandine, estensione dei danni e conseguenze su edifici pubblici, viabilità e mezzi di soccorso, continua a rappresentare il punto di riferimento con cui vengono confrontate tutte le successive ondate di maltempo.

Nel giro di pochi minuti le strade si trasformarono in torrenti. I sottopassi di via Milano e via Primo Maggio finirono completamente allagati, con auto rimaste intrappolate e l’intervento dei soccorsi anche per un automobilista bloccato nel sottopasso di via Milano. Per ore vigili del fuoco, personale sanitario, polizia locale e tecnici comunali furono impegnati in decine di interventi tra allagamenti, alberi caduti e verifiche di sicurezza.

La conta dei danni coinvolse anche il patrimonio pubblico. I tecnici del Comune effettuarono sopralluoghi alla scuola dell’infanzia Monte Santo, alla secondaria Leonardo da Vinci e alle primarie Pizzigoni e Damiano Chiesa. Furono segnalate infiltrazioni in due appartamenti delle case comunali di via Albertario, mentre al cimitero la grandine mandò in frantumi il vetro di un pannello fotovoltaico. Anche l’ospedale di Saronno registrò infiltrazioni e allagamenti in alcuni locali.

Pesantissimo anche il bilancio per i privati. Decine di automobili riportarono parabrezza e lunotti sfondati, carrozzerie ammaccate e vetri infranti. Scantinati, cantine e garage finirono sott’acqua, mentre numerosi alberi e rami caduti resero necessario un lungo lavoro di ripristino.

Tra le immagini simbolo di quella serata ci sono anche i mezzi della Croce Rossa Italiana di Saronno, parcheggiati tra via Cesati e la sede del comitato. Il bilancio fu di sei mezzi resi temporaneamente inutilizzabili per i parabrezza distrutti e 13 tra ambulanze, auto e furgoni con la carrozzeria gravemente danneggiata. Il comitato parlò di forti disagi per l’attività di soccorso, avviando immediatamente la ricerca di carrozzieri e ricambi per rimettere in servizio i veicoli.

Il maltempo colpì anche i comuni vicini, con segnalazioni di allagamenti e danni a Gerenzano, Uboldo e Origgio, ma fu Saronno a registrare le conseguenze più immediate sulle infrastrutture cittadine. Solo l’anno successivo, nel luglio 2023, il territorio sarebbe stato nuovamente messo a dura prova da una serie di grandinate e, pochi giorni dopo, dalla tromba d’aria che abbatté centinaia di alberi. Tuttavia, per violenza della grandine e impatto complessivo sulla città, il 26 luglio 2022 resta ancora oggi una delle pagine più significative nella cronaca meteorologica del Saronnese.

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