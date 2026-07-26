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MILANO – Un investimento di circa 5 milioni di euro per rafforzare il ruolo degli oratori lombardi come luoghi di crescita, educazione e aggregazione. A sottolinearne l’importanza è il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, il saronnese Raffaele Cattaneo, intervenuto alla presentazione del progetto “Giovani IN Rete 2026-2027”, svoltasi in questi giorni a Palazzo Lombardia di Milano.

Cattaneo ha spiegato di aver partecipato all’iniziativa su invito della collega sottosegretaria Federica Picchi, ringraziandola per il lavoro svolto nella promozione del progetto. «Gli oratori rappresentano uno dei presìdi educativi e sociali più preziosi della Lombardia. Sono luoghi in cui migliaia di ragazze e ragazzi crescono attraverso lo sport, la cultura, la condivisione e i valori della comunità», ha affermato Cattaneo.

Il sottosegretario ha ricordato che Regione Lombardia, grazie alla collaborazione con la Diocesi di Milano e con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, mette a disposizione risorse complessive pari a circa 5 milioni di euro per sostenere le attività educative rivolte ai più giovani.

Cattaneo ha inoltre evidenziato il ruolo strategico della rete degli oratori sul territorio lombardo. «Con oltre 2.300 oratori, quasi il 40% del totale nazionale, la Lombardia dispone di una rete straordinaria che rappresenta un presidio fondamentale contro la povertà educativa e un punto di riferimento per le famiglie e per le nuove generazioni. Sostenere gli oratori significa investire nel futuro delle nostre comunità e nella crescita dei nostri giovani».

26072026