Città

SARONNO – Nel primo weekend da bollino rosso per il traffico verso le vacanze torna al centro dell’attenzione l’area camper di via Grieg. Dopo le segnalazioni degli ultimi mesi sulle condizioni della struttura, un cittadino e utilizzatore dell’area ha inviato una nuova lettera aperta per chiedere chiarimenti sul futuro del servizio, denunciando il peggioramento della situazione e domandando un intervento dell’Amministrazione comunale.

Nella lettera il camperista spiega di aver già segnalato il degrado dell’area al Comune e di essersi aspettato almeno un intervento di manutenzione ordinaria. “Dopo la mia segnalazione (e immagino di non essere stato l’unico) al Comune di Saronno sul grave stato di degrado dell’area, mi sarei aspettato almeno un intervento di ordinaria manutenzione: una pulizia dell’area e il ripristino delle condizioni igieniche minime, evitando anche la dispersione di liquidi nel parcheggio”.

Secondo quanto riferisce, invece di un intervento di sistemazione è arrivata la chiusura dell’acqua, rendendo di fatto inutilizzabile il punto di carico e scarico. “Con grande sorpresa, invece, ho constatato che è stata chiusa l’acqua, indispensabile non solo per il carico, ma anche per la pulizia delle cassette Wc. Di fatto, il servizio di carico e scarico è stato reso inutilizzabile”.

Da qui la richiesta di conoscere quali siano le intenzioni dell’Amministrazione comunale. “Viene quindi spontaneo chiedersi quale sia il futuro dell’area: si tratta di una chiusura definitiva oppure esiste un progetto per riqualificarla e renderla nuovamente fruibile?”

Il cittadino sottolinea anche come molti utenti sarebbero disponibili a sostenere un costo pur di avere un servizio efficiente. “Credo di interpretare il pensiero di molti camperisti dicendo che saremmo disposti anche a pagare una tariffa ragionevole pur di poter usufruire di un’area pulita, funzionante e ben gestita. Quello che lascia perplessi è che, invece di risolvere i problemi, si scelga semplicemente di eliminare il servizio”.

Nella lettera viene affrontato anche il tema dei camper che sostano stabilmente nell’area. Secondo l’autore, se l’obiettivo è contrastare queste situazioni o il comportamento di alcuni utenti scorretti, “probabilmente esistono strumenti più efficaci e più equi. Penalizzare tutti gli utenti, compresi i cittadini saronnesi e i numerosi turisti di passaggio, non sembra la soluzione migliore“.

Il camperista evidenzia infine le potenzialità turistiche della struttura, spiegando che un’area attrezzata e ben gestita potrebbe incentivare i viaggiatori a fermarsi in città, con benefici anche per le attività commerciali. Tra le proposte anche l’installazione di una cartellonistica dedicata, con indicazioni per raggiungere il Parco Lura, il centro storico, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e gli altri punti di interesse cittadini.

La lettera si conclude con un nuovo appello rivolto al Comune: “Sarebbe quindi auspicabile conoscere le intenzioni dell’Amministrazione: è previsto un intervento di riqualificazione oppure si è deciso di rinunciare definitivamente a questo servizio? Una risposta chiara aiuterebbe a comprendere quale futuro si intende riservare a un’infrastruttura che, se ben gestita, potrebbe rappresentare un valore aggiunto per Saronno”.

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