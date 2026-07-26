Saronnese

SARONNO – Domenica 26 luglio il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno ospiterà un momento di preghiera in occasione della festa dei Santi Gioacchino e Anna e della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani.

Il programma prenderà il via alle 17.30 con la recita del Santo Rosario all’altare di sant’Anna. Nel corso delle cinque decine saranno rivolte preghiere per i nonni presenti, per i nonni già in cielo, per i nipoti presenti, per i nipoti già in cielo e in difesa della vita, attraverso l’accensione del cero “Io invece non ti dimenticherò mai”, tema scelto da papa Leone per questa giornata e tratto dal versetto di Isaia 49,15.

Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione, i fogli contenenti le intenzioni di preghiera dei fedeli saranno deposti all’altare di sant’Anna. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita (Cav) di Saronno e si svolgerà al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, in piazzale Santuario 1.

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