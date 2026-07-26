Città

SARONNO – “Saronno e la sfida della desertificazione commerciale”: è il titolo della riflessione firmata da Francesco Cerullo che proponiamo integralmente.

Ci sono fenomeni che non fanno rumore, ma che cambiano profondamente il volto delle nostre città. La progressiva scomparsa dei negozi di vicinato è uno di questi.

A Saronno il fenomeno è ormai sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi anni diverse attività storiche hanno chiuso i battenti, lasciando serrande abbassate e vetrine vuote. Ogni chiusura rappresenta certamente una vicenda imprenditoriale, ma è anche la perdita di un pezzo di storia, di relazioni e di identità cittadina.

Non si tratta, però, di un problema esclusivamente locale. È una trasformazione che interessa gran parte del Paese. Le mutate abitudini di consumo, la crescita dell’e-commerce, la presenza sempre più forte delle grandi catene e dei grandi marchi, insieme ai costi di gestione sempre più elevati, stanno mettendo in seria difficoltà migliaia di piccoli commercianti. È una competizione spesso impari, nella quale il negozio indipendente fatica a reggere il confronto.

Eppure il commercio di vicinato offre qualcosa che nessuna piattaforma online e nessun grande centro commerciale potranno mai sostituire completamente: la relazione umana. Il negoziante conosce i propri clienti, contribuisce a creare fiducia, anima le strade e rappresenta un presidio quotidiano del territorio.

Le conseguenze della desertificazione commerciale vanno ben oltre l’aspetto economico. Quando un centro cittadino perde le sue attività, perde inevitabilmente vitalità. Le persone hanno meno occasioni per incontrarsi, diminuisce la frequentazione delle vie e delle piazze e, soprattutto nelle ore serali, aumenta quella sensazione di vuoto che molti cittadini percepiscono. Una strada vissuta, illuminata dalle vetrine e attraversata da persone, trasmette naturalmente un maggiore senso di sicurezza rispetto a una via caratterizzata da locali chiusi e scarsa presenza.

Non significa affermare che i negozi siano l’unica risposta al tema della sicurezza urbana, ma è innegabile che una città vissuta sia anche una città più accogliente e percepita come più sicura.

Per questo motivo la desertificazione commerciale dovrebbe diventare oggetto di una riflessione collettiva. Non è una questione politica né ideologica, ma un tema che riguarda il modello di città che vogliamo costruire. Una comunità vive attraverso le persone che la abitano, ma anche attraverso le attività che la rendono viva ogni giorno.

Difendere il commercio di prossimità non significa opporsi al progresso o ai cambiamenti del mercato. Significa riconoscere il valore sociale, culturale ed economico dei piccoli imprenditori che ogni mattina alzano la serranda, investono nel territorio e contribuiscono a mantenere viva la nostra comunità.

La speranza è che Saronno, come tante altre città italiane, possa trovare il modo di preservare questo patrimonio, perché un negozio che chiude non è soltanto un’attività in meno: è una luce che si spegne nel cuore della città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09