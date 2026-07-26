Varesotto

VARESE – Nella giornata di venerdì 17 luglio la provincia di Varese ha formalizzato due importanti protocolli d’intesa con la procura della repubblica e con il comando provinciale dei vigili del fuoco.

La cerimonia di firma si è svolta alla presenza del prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, vedendo protagonisti il presidente della provincia Marco Magrini, il procuratore capo Antonio Gustapane e il comandante dei vigili del fuoco Ciro Bolognese. L’obiettivo primario di entrambe le intese è unificare le forze per ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche, condividere il know-how tecnico e innalzare i livelli di sicurezza per i cittadini e il territorio.

Il primo accordo, con durata stabilita fino al 31 dicembre 2027, nasce dall’esigenza di potenziare le indagini e il contrasto alle violazioni del testo unico ambientale, delle norme edilizie e della legislazione a tutela della fauna. Per fare fronte alla complessità tecnica di questi reati, l’intesa prevede l’assegnazione temporanea di un funzionario del settore ambiente della provincia al Neata (Nucleo edilizia ambiente tutela animali) istituito presso la procura della repubblica di Varese. Il tecnico provinciale opererà affiancando il personale del nucleo specialistico per un giorno alla settimana. La sua presenza fornirà un supporto multidisciplinare diretto ai magistrati titolari delle indagini, agevolando l’analisi dei fascicoli complessi, l’acquisizione di elementi tecnici e la definizione delle informative di reato. Questa stretta collaborazione consentirà inoltre un arricchimento professionale per il personale coinvolto, le cui competenze maturate sul campo torneranno a beneficio dell’intera amministrazione provinciale.

La seconda intesa, di carattere triennale, unisce la provincia di Varese e il comando dei vigili del fuoco in un piano integrato per la prevenzione dei rischi e il contrasto alle criticità territoriali, con un’attenzione rivolta agli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi. L’accordo stabilisce procedure operative congiunte, ottimizza i flussi di comunicazione durante i periodi di allerta e promuove percorsi formativi condivisi destinati ai volontari di protezione civile. Un ruolo strategico e centrale sarà affidato al Centro polifunzionale di emergenza (Cpe) di Vedano Olona, situato in località Le Fontanelle, che diventerà l’hub logistico e didattico principale per le esercitazioni e gli addestramenti sul campo.

(foto d’archivio)

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