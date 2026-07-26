Groane

SOLARO – Grande soddisfazione per la scuola di ballo Time To Dance, che si è messa in evidenza ai Campionati Italiani 2026 disputati a Cervia e Carugate, conquistando importanti risultati e confermando la qualità del lavoro svolto durante l’anno.

Tra i traguardi più prestigiosi spiccano i titoli di Campioni Italiani ottenuti da diverse coppie nelle rispettive categorie. Fabio e Monica e Massimo e Teresa hanno conquistato il gradino più alto del podio grazie a esibizioni che hanno premiato l’impegno, la preparazione e la passione dedicati alla disciplina. Ottimi risultati anche per Davide e Paola e per Vincenzo e Anna, che hanno raggiunto piazzamenti di rilievo contribuendo al bilancio positivo della scuola.

Le soddisfazioni sportive si accompagnano anche a una novità organizzativa. A partire da settembre, infatti, Time To Dance affiancherà alla storica sede di Misinto una nuova sede a Solaro, dove prenderanno il via nuovi corsi. L’obiettivo è offrire a un numero sempre maggiore di persone la possibilità di avvicinarsi alla danza e di formarsi con insegnanti che hanno dimostrato sul campo la validità del proprio metodo attraverso i risultati ottenuti nelle competizioni nazionali.

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