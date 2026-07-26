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TRADATE – Un pomeriggio dedicato alla natura, all’esplorazione e all’astronomia. È quello in programma oggi, domenica 26 luglio al Centro didattico scientifico ed Ecoplanetario di Tradate, che dalle 15 aprirà le porte al pubblico con un ricco calendario di attività per bambini, ragazzi e famiglie.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed è gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione online. Tra le proposte della giornata ci sarà la possibilità di visitare l’Osservatorio astronomico, con visite guidate da prenotare direttamente sul posto. L’attività è realizzata con il contributo del Comune di Tradate.

I partecipanti potranno inoltre scegliere se percorrere il Sentiero Natura in autonomia oppure accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) del Parco Pineta. Numerose anche le attività esperienziali previste. Con “Le prove dell’esploratore”, consigliate dagli 8 anni in su, i partecipanti potranno cimentarsi in una serie di sfide tra birdwatching, ricerca di insetti, ragni e centopiedi lungo il Sentiero della Magia del Bosco, prove di orienteering ed esplorazione del Sentiero del Sistema Solare.

L’offerta comprende inoltre la striscia sensoriale da percorrere a piedi nudi, il campo sperimentale di orienteering, il Sentiero della Magia del Bosco, il Sentiero Fata, il Percorso del Sistema Solare, il LibroGame Live “La Selva del Fato” e il FitoSafari Fotografico.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione online e presentarsi all’ingresso comunicando semplicemente il cognome utilizzato al momento dell’iscrizione, senza necessità di stampare alcun biglietto. Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare con sé uno smartphone con la batteria carica e una merenda, da consumare sul prato con un telo oppure nelle aree attrezzate con tavoli da picnic.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 26 luglio, con inizio alle 15, al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate, per un pomeriggio all’aria aperta tra scienza, natura e divertimento.

(foto archivio: un precedente evento all’Ecoplanetario)

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