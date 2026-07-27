Città

SARONNO – È scomparso nella sua abitazione nella giornata di sabato 18 luglio, in seguito a un malore,il 64enne Alessandro Mancinelli. Figura conosciuta nel centro cittadino, da anni era un volto familiare per residenti, commercianti e forze dell’ordine.

A ricordarlo, in attesa del funerale, è la sorella Rita, che ha affidato a una lunga lettera il ricordo del fratello con un messaggio di ringraziamento rivolto alla città per tutti coloro che hanno saputo guardare oltre le apparenze invece di non fermarsi ai pregiudizi.

All’inizio del suo scritto, Rita ha voluto rivolgere un ringraziamento a chi, negli anni, ha avuto un gesto di attenzione nei confronti di Alessandro: “Con queste poche righe vorrei ringraziare i carabinieri di Saronno per avere ascoltato e dedicato tempo e un po’ di umanità ad Alessandro ogni volta che andava a salutarli. Ringrazio anche i vigili urbani perché so che anche loro lo conoscevano e si fermavano a parlare con lui. Un ringraziamento particolare a tutti i negozianti del centro per la pazienza che hanno avuto nei confronti di Alessandro in tanti anni. Un altro ringraziamento va a tutte le persone che sono state gentili con lui”

Nella lettera la sorella ricorda come Alessandro fosse ormai parte della quotidianità del centro cittadino: “Alessandro da anni faceva parte della piazza. Si spostava dalla parrocchia Prepositurale ai portici. Dai racconti mi risulta che era educato e gentile”

La parte più intensa del messaggio ripercorre invece la sua storia personale: “Chi era Alessandro? Ormai uomo, partendo dalla sua infanzia, fin dai suoi primi anni di vita non ha ricevuto né affetto né amore. Così, crescendo con la sua esuberanza, a volte fuori dagli schemi, ha cercato nel corso degli anni di affermarsi, di farsi volere bene e di farsi accettare, ma soprattutto di farsi amare. Quando ha realizzato che per lui questo non era possibile si è chiuso in se stesso, così da arrivare ad ammalarsi, rifiutando qualsiasi forma di aiuto”

Infine l’appello: “È nella natura umana esprimere giudizi e avere pregiudizi. Per questo chiedo a tutti di non giudicare un libro dalla copertina senza averlo letto tutto, partendo dalla prima pagina. Io questo triste libro l’ho letto tutto.”

La lettera si conclude con un ultimo saluto al fratello:”Riposa in pace Alessandro. Ora che la tua sofferenza è finita. Ti dedico questo brano: ‘Ti regalerò una rosa’ di Simone Cristicchi. Con affetto”

La famiglia ha voluto così trasformare il dolore per la perdita in un messaggio rivolto alla comunità, ricordando Alessandro Mancinelli non soltanto per la sua presenza nelle vie del centro, ma anche per la sua storia personale e per l’invito a guardare ogni persona con maggiore comprensione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09