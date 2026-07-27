Agrifotovoltaico a Solaro, la Lega chiede i documenti e affonda: “Dov’è la coerenza green della maggioranza?”
27 Luglio 2026
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Commenti
Cioè in dieci anni neanche un pannello solare sul tetto del comune? La Russia allora vincerà la guerra se aspetta voi.
La lega che parla di coerenza, quello che sono contro il green e l’auto elettrica e poi penalizzano le auto diesel tassando maggiorrmebte chi le ha come autp aziendali e incentivano le auto elettriche