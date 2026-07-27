Primo piano

​SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota delal sezione di Solaro della Lega dal titolo “Cortocircuito green, il fotovoltaico fa fare i conti con la realtà alla sinistra”.

L’amministrazione del Comune di Solaro si presenta da tempo come paladina della transizione energetica e della lotta al cambiamento climatico.

Sui documenti ufficiali, nei piani energetici e nelle dichiarazioni pubbliche l’Amministrazione ribadisce con forza il proprio impegno a ridurre le emissioni di CO₂, sostenendo il processo di conversione all’elettrico.

​Tuttavia, quando si presenta un progetto per l’installazione di un impianto agrivoltaico nel territorio confinante con Cesate, la stessa Amministrazione ha assunto una posizione di netta contrarietà, definendolo addirittura un ‘ecomostro’

​Noi della Lega ci chiediamo dove sia la coerenza.

Da una parte si aderisce a programmi “green”, promuovendo campagne di sensibilizzazione e rivendicando l’impegno per un futuro con meno combustibili fossili; dall’altra si dice no a un progetto che incarna esattamente lo spirito della transizione ecologica, permettendo di produrre energia pulita dovendo sacrificare l’agricoltura e consumando suolo.

​Il paradosso per noi è palese, ed è ancora più grave che si tengano nascoste le caratteristiche e le tavole del progetto. Nonostante la stessa maggioranza abbia voluto porre il tema nello scorso consiglio comunale, i consiglieri non hanno potuto visionare o studiare la documentazione, a dispetto dei solleciti del nostro gruppo consiliare.

​Se la documentazione non viene fornita, significa che il problema è inesistente e si sta gettando fumo negli occhi dei cittadini, oppure si vuole privare ai rappresentanti dei solaresi in consiglio comunale di esprimere un giudizio puntuale sul tema?

​Occorre altresì fare memoria del famoso progetto Paes (Piano di Attuazione per l’Energia Sostenibile), approvato poco più di 10 anni fa. Quel piano stabiliva un preciso cronoprogramma, comprendente tra l’altro l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei principali edifici comunali: alla fine è stato mai attuato?

​La Lega esige di visionare i documenti, già richiesti tramite una formale istanza di accesso agli atti, e farà sentire la sua voce in Città Metropolitana, qualora l’impianto fotovoltaico arrecherà un danno alla comunità solarese.”

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