Città

SARONNO – Dopo le proposte dedicate a cultura, arte e personaggi cittadini, il gioco estivo “Banconote Saronno” si arricchisce di una sestina interamente dedicata alla storia dell’Fbc Saronno 1910. A inviarla è il Fronte Ribelle Saronno, realtà che da oltre trent’anni accompagna il tifo biancoceleste e che ha scelto di rendere omaggio alle figure simbolo del calcio cittadino.

La proposta ripercorre oltre un secolo di storia attraverso dirigenti, giocatori, giornalisti e lo stesso club che ha rappresentato Saronno sui campi di tutta Italia.

Ad aprire la sestina è Nino Biffi, ricordato come il primo capitano dell’Fbc Saronno e caduto nella battaglia del Monte Sabotino durante la Prima guerra mondiale.

Tra i nomi scelti compare anche Gaetano Gianetti, descritto come lungimirante imprenditore e primo presidente dell’Fbc Saronno, tra i protagonisti della nascita della società.

Spazio poi a Emilio Colombo, celebre giornalista sportivo, direttore della Gazzetta dello Sport e tra i primi grandi cronisti del ciclismo italiano.

La proposta del Fronte Ribelle rende omaggio anche a Pier Cattaneo, storico capitano dell’Fbc Saronno tra la fine degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta, con oltre 500 presenze in maglia biancoceleste.

Non manca la stessa Fbc Saronno 1910, indicata come una delle società calcistiche più antiche d’Italia, capace nel corso della sua storia di dare più volte lustro all’intera città.

A chiudere la sestina è il Fronte Ribelle Saronno, definito “da 33 anni punto di riferimento aggregativo per centinaia di giovani saronnesi, sempre presente a sostegno dei colori biancocelesti”.

“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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