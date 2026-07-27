Città

SARONNO – Prosegue il gioco estivo “Banconote Saronno”, l’iniziativa che invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a immaginare chi meriterebbe di comparire sulle ipotetiche banconote dedicate alla città. Tra le sestine arrivate in redazione c’è anche quella dell’associazione culturale Helianto, da anni impegnata nella promozione della cultura e della memoria cittadina.

La proposta di Helianto punta su sei figure che, in epoche e ambiti diversi, hanno lasciato un segno nella storia e nell’identità di Saronno.

Per Giuditta Pasta, l’associazione ricorda che “Saronno ha dato i natali alla Divina e la sua voce potente rimane uno dei simboli della lirica”.

La scelta di Piero Vellini è invece motivata dal suo ruolo di “fine custode di storie e della nostra città”, sottolineando anche il forte legame che lo univa all’associazione.

Nella sestina trova posto anche Francesco De Rocchi, definito “un pittore che nel Novecento ha saputo emergere grazie alla sua tecnica e alla sua visione”.

Per Giovanni Terzuolo, Helianto evidenzia il contributo dato alla crescita culturale del territorio: “Giurista e fondatore dell’Unitre a Saronno. L’Unitre è diventata un punto di riferimento importante per la nostra città, centro di scambio culturale”.

Tra i nomi proposti figura anche Andrea Tarabbia, indicato come “uno degli scrittori più importanti del panorama italiano, vincitore di diversi premi letterari”.

Chiude la sestina Simone Cattaneo, ricordato come “poeta maledetto saronnese. Ricordato per la sua poesia diretta, melanconica e a volte cruda”. L’associazione ricorda inoltre di avergli dedicato una pièce teatrale.

“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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