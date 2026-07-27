Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese di mister Andrea Tomasoni riparte anche da Youns El Hilali, talento che ha già mostrato le sue qualità con la maglia rossoblù nell’ultima stagione e che punta a fare ancora meglio per aiutare la squadra a lottare per il grande obiettivo stagionale.

L’attaccante classe 2003 è cresciuto nelle giovanili del Milan, dove ha giocato fino al 2023, prima di iniziare un viaggio che l’ha portato a sperimentare il calcio olandese con la maglia del Cambuur, prima di vestire le maglie di Pompei, Arzignano, Pavia e Orvietana. Poi l’approdo alla Caronnese nella stagione 2025-26 e ora una nuova avventura sempre in rossoblù con un solo obiettivo: confermarsi e migliorarsi.

Ecco le sue parole in vista della nuova annata che vivrà con la maglia della Caronnese.

“La scorsa stagione mi sono trovato molto bene a Caronno, ho trovato una società seria e ambiziosa che vuole raggiungere traguardi importanti e appena c’è stata la loro proposta di rinnovo non ho avuto dubbi nell’accettare, Il mio obiettivo quest’anno è quello di dare il massimo, di migliorare su quello che mi è mancato l’anno scorso per raggiungere l’obiettivo che la società si è prefissata insieme alla squadra”.

“L’anno scorso in alcune situazioni ci è mancata forse un po’ di sana cattiveria sportiva, quella fame di non voler prendere gol o di farne uno in più per chiudere la partita e penso che quest’anno lavorando su questo possiamo toglierci davvero grandi soddisfazioni”.

27072026