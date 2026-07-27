Calcio

SARONNO – Anche la redazione de ilSaronno si unisce agli auguri rivolti oggi al direttore generale dell’Fbc Saronno, Marco Proserpio, che festeggia il suo compleanno. Un messaggio che arriva idealmente accanto a quello pubblicato sui canali social ufficiali del club biancoceleste, dove società, staff e collaboratori hanno voluto celebrare la ricorrenza. Nel messaggio diffuso dall’Fbc Saronno viene espresso un sentito ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente dal direttore generale, sottolineandone la costanza e la determinazione. La società evidenzia inoltre il ruolo avuto da Proserpio nel percorso di crescita del club, ricordando come, fin dal suo arrivo, abbia contribuito a dare una forte spinta innovativa all’organizzazione, lavorando per consolidare la struttura societaria e perseguire obiettivi sportivi sempre più ambiziosi.

Tra gli aspetti messi in evidenza anche l’impegno sul fronte delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riqualificazione del centro sportivo Matteotti e alla gestione delle problematiche legate allo stadio “Colombo Gianetti”, considerate dalla società tappe significative del progetto di sviluppo e modernizzazione dell’Fbc Saronno.

Anche la redazione de ilSaronno desidera rivolgere a Marco Proserpio i migliori auguri per questa giornata speciale, con l’auspicio che il nuovo anno possa portare soddisfazioni personali e sportive, accompagnando il cammino dell’Fbc Saronno nel prossimo campionato di Eccellenza.

27072026