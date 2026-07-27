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CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona lancia un appello ai cittadini affinché prestino la massima attenzione a possibili tentativi di truffa segnalati sul territorio. L’invito è rivolto a tutta la popolazione, con particolare riguardo alle persone anziane e ai loro familiari, spesso tra i bersagli preferiti dei truffatori. Secondo quanto reso noto dall’Amministrazione comunale, sono arrivate segnalazioni di telefonate sospette effettuate da persone che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o ai carabinieri. Con il pretesto di verificare la presenza dei residenti nelle abitazioni, gli interlocutori cercano di ottenere informazioni che potrebbero essere utilizzate per pianificare successivi furti.

Per questo motivo il Comune invita i cittadini a non fornire dati personali né informazioni sulla propria presenza o assenza da casa. Viene inoltre raccomandato di diffidare di chi telefona qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine senza un motivo chiaro e verificabile. In caso di dubbi o di situazioni ritenute sospette, l’indicazione è quella di interrompere immediatamente la conversazione e contattare il numero unico di emergenza 112, segnalando quanto accaduto.

L’Amministrazione comunale invita inoltre a diffondere l’avviso tra familiari, vicini di casa e conoscenti, in particolare tra le persone più anziane, affinché siano informate sui possibili raggiri e possano adottare tutte le precauzioni necessarie. “La collaborazione di tutti è fondamentale per prevenire le truffe e tutelare la sicurezza della nostra comunità”, sottolinea il Comune, ribadendo l’importanza della massima attenzione e della tempestiva segnalazione di ogni episodio sospetto.

27072026