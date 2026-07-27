Sport

SOMMA LOMBARDO – I giovanissimi ciclisti del Pedale Saronnese, dopo gli ottimi piazzamenti al Meeting Strada di Costa Masnaga, continuano a portare a casa grandissime soddisfazioni, questa volta sotto il sole di Somma Lombardo in occasione della 31° edizione del Trofeo Lions Sesto Somma organizzato lo scorso 19 luglio dal Velo Club Sommese.

Una domenica ricca di soddisfazioni con i giovanissimi ciclisti saronnesi che, nonostante la stanchezza e la difficoltà dovuta soprattutto al forte caldo, hanno conquistato grandi risultati. Tra questi, l’ormai certezza Samuele Volontè che, nella categoria G1, ottiene in volata una quarta posizione, stesso risultato anche per Tommaso Aleotti in G5. Spettacolare, infine, la prestazione di Martina balestrini che mette in mostra ancora una volta le sue qualità concludendo al secondo posto una gara mozzafiato valida per la categoria G6.

vittoria.

Il prossimo appuntamento del Pedale Saronnese sarà domenica 26 a Quinzano di Sumirago, ultima tappa prima delle vacanze estive per poi riprendere, successivamente, alla fine di agosto.

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