Città

SARONNO – L’ambito territoriale Sociale del Saronnese ha pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi regionali destinati al sostegno degli affitti. La misura è rivolta ai nuclei familiari in difficoltà economica o in condizioni di particolare vulnerabilità e ha l’obiettivo di favorire il mantenimento dell’abitazione in locazione sul libero mercato. Possono presentare domanda l’intestatario del contratto di affitto o un componente del suo nucleo familiare, purché titolari di un contratto di locazione a canone libero, a canone concordato, a canone calmierato oppure di un alloggio in godimento.

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovranno essere allegati la carta d’identità e il codice fiscale del richiedente, il contratto di locazione regolarmente registrato, la certificazione Isee in corso di validità e la documentazione che attesti la situazione reddituale o lavorativa del nucleo familiare oppure eventuali condizioni familiari rilevanti. Per i cittadini extracomunitari è richiesta anche la copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità.

Tra gli allegati necessari figurano inoltre la carta d’identità, il codice fiscale e l’Iban del proprietario dell’immobile, al quale sarà accreditato il contributo, la dichiarazione del proprietario sulla regolarità o meno dei canoni di locazione e la documentazione che dimostri l’eventuale carattere incolpevole della morosità.

Il contributo, pari a 500 euro una tantum per ciascun immobile locato, sarà erogato direttamente al proprietario per sostenere il pagamento dei canoni non versati o ancora da versare. Le domande potranno essere presentate fino alle 23.59 del 3 settembre al link. L’avviso dettagliato è disponibile sul sito del comune.

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