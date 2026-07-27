Convocato il consiglio comunale in sala Vanelli: all’odg Tari e variazione di bilancio
27 Luglio 2026
SARONNO – Nuovo consiglio comunale programmato per la città di Saronno: il 30 luglio, in sala Vanelli, in viale Santuario 7, l’assemblea si riunirà alle 20. All’ordine del giorno per la seduta straordinaria, oltre all’approvazione del verbale della seduta precedente, tre punti.
- Piano di Protezione civile comunale, recepimento aggiornamenti secondo trimestre 2026;
- Tari, approvazione piano economico finanziario 2026/2029: approvazione tariffe anno 2026 e definizione scadenze;
- Variazione al bilancio di previsione 2026-2028: assestamento generale e contestuale verifica del permanere degli equilibri del bilancio di
previsione 2026-2028.
La seduta sarà trasmessa in streaming e per radio; il pubblico potrà seguire lo svolgimento dei lavori sintonizzandosi su Radio Orizzonti per la diretta audio, o su Civicam per la diretta streaming.
(foto archivio)
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09