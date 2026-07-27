Primo piano

SARONNO – Saronno si ferma oggi pomeriggio per l’ultimo saluto ad Alessio Colletti, il 15enne morto folgorato al luna park di Spotorno lo scorso 16 luglio. Oggi alle 15,30, nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, il funerale con l’ultimo saluto della famiglia e di tutti gli amici di sempre. La comunità si stringe attorno alla mamma Elena, ai familiari, ai compagni di scuola, agli amici e ai ragazzi dell’Amor Sportiva Saronno, la squadra di cui Alessio era capitano.

Nelle ore che precedono le esequie, gli amici hanno voluto lasciare un segno tangibile del loro affetto appendendo due grandi striscioni vicino all’abitazione del ragazzo. Sul primo si legge: “Il tuo sorriso non si spegnerà. Colle x sempre nei nostri cuori”. Sul secondo, accompagnato dal disegno della maglia numero 10 con la scritta “Ale.C.”, il messaggio: “Ciao Colle. Amico, fratello & capitano x sempre”. Parole semplici, circondate da decine di cuori, che raccontano il legame profondo con il quindicenne e il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

QUI IL RICORDO DI ALESSIO DI MAMMA ELENA

La tragedia risale alla sera del 16 luglio, quando Alessio, in vacanza a Spotorno con la famiglia di un amico, è rimasto folgorato mentre utilizzava l’attrazione “Calciometro” del luna park. Soccorso immediatamente, era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Savona, dove è morto il giorno successivo dopo un lungo tentativo di rianimazione. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09