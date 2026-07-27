Città

SARONNO – Levata di scudi da parte di Forza Italia contro “la soppressione di “Saronno Sette”, storica testata comunale pubblicata dal 1987, non può trasformarsi nella nascita di un giornale utilizzato prevalentemente per promuovere l’immagine della Giunta”.

Per questo i consiglieri comunali di Forza Italia-Ppe, Rienzo Azzi, Agostino De Marco e Lorenzo Azzi, hanno presentato una mozione urgente con la quale chiedono la sospensione del nuovo progetto editoriale e l’apertura di un primo confronto in consiglio comunale.

L’Amministrazione intende sostituire “Saronno Sette” con una nuova pubblicazione, provvisoriamente denominata “Eco della Ciocchina”, composta da soli cinque numeri all’anno, trentadue pagine, fino al 50% di pubblicità e distribuita porta a porta in 18.000 copie.

Il nuovo periodico viene però espressamente definito come il giornale dell’Amministrazione comunale e dovrebbe contenere, tra l’altro, interventi diretti degli assessorati e rubriche della Fondazione Giuditta Pasta e di Saronno Servizi.

Accanto ad esso è prevista la pubblicazione di “Vivi Saronno”, un pieghevole quindicinale dedicato agli eventi cittadini.

Il primo problema è che, nella documentazione presentata, manca un quadro economico completo. Non sono indicati chiaramente i costi effettivi di “Saronno Sette”, i ricavi pubblicitari, l’eventuale perdita dell’editore, i costi dei nuovi prodotti, le spese indirette per il Comune e la destinazione dei proventi pubblicitari.

Prima di cancellare una testata storica, quindi, è necessario rendere pubblici i numeri che la giustifichino.

Se la scelta è economica, deve essere dimostrata con dati trasparenti. Se invece è una scelta politica, la Giunta deve assumersene apertamente la responsabilità, senza attribuirla soltanto alle difficoltà commerciali dell’editore.

Vi è poi un problema di democrazia. Con appena cinque uscite all’anno, qualsiasi spazio destinato alle opposizioni sarebbe sostanzialmente inutile: intervenire dopo due o tre mesi su una questione politica significa spesso parlare di un argomento ormai superato.

Un periodico sostenuto direttamente o indirettamente attraverso risorse pubbliche non può diventare lo strumento con il quale la maggioranza enfatizza esclusivamente la propria attività. Deve garantire informazioni verificabili, confronto tra posizioni diverse e una netta distinzione tra comunicazione istituzionale e propaganda politica.

Forza Italia propone quindi di costruire un vero giornale cittadino, provvisoriamente denominato: “Il Giornale di Saronno – Il Giornale dei Saronnesi”. Una pubblicazione almeno mensile, con spazi certi e paritari per maggioranza e opposizioni, rubriche dedicate alle associazioni, ai comitati, ai quartieri e alle realtà sociali ed economiche, oltre a uno spazio aperto alle segnalazioni e alle proposte dei cittadini.

Sulle questioni più importanti per Saronno dovrebbero essere pubblicati dossier contenenti dati, costi, tempistiche, posizione dell’Amministrazione e osservazioni delle differenti rappresentanze politiche e civiche.

La mozione propone inoltre un Comitato di garanzia editoriale pluralistico, l’autonomia professionale del direttore responsabile, il diritto di replica e la pubblicazione annuale di tutti i costi, dei ricavi pubblicitari, degli sponsor e del numero delle copie distribuite. La comunicazione istituzionale non appartiene alla Giunta del momento.

Saronno non ha bisogno del giornale della maggioranza, ma di un giornale della città: libero, trasparente, pluralista e realmente aperto alle esigenze dei saronnesi. La maggioranza utilizzi risorse proprie per celebrarsi.

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