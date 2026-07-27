Groane

GARBAGNATE MILANESE – Oltre 1,2 milioni di euro di nuovi investimenti per interventi diffusi su tutto il territorio comunale. È quanto approvato dal consiglio comunale di mercoledì 22 luglio, con risorse destinate a scuole, impianti sportivi, aree verdi, piazze, abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzioni.

A darne notizia è l’Amministrazione comunale, che sottolinea come il piano di opere sia finalizzato a migliorare servizi e spazi pubblici in diversi quartieri della città.

Tra gli interventi di maggiore entità figurano 200 mila euro destinati ai parchi e ai giardini cittadini, 150 mila euro per il Parco della Chiesa Nuova Don Mazzolari, 120 mila euro per il giardino e il campo multisport della scuola Wojtyla e per la sistemazione del giardino della scuola Aldo Moro, oltre a 100 mila euro per la riqualificazione del campo da calcio del Centro sportivo comunale e altri 100 mila euro per Largo Gervasoni e la scuola di via Varese.

Previsti inoltre 80 mila euro per il rifacimento dei bagni e dei laboratori della scuola Aldo Moro, 70 mila euro per la recinzione del Santuario, 55 mila euro per risolvere le perdite d’acqua dell’asilo nido di via Bolzano e 50 mila euro sia per la messa in sicurezza di piazza della Croce sia per il giardino interno della scuola Aldo Moro e per le casette degli orti.

Il programma comprende anche 40 mila euro per il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 40 mila euro per le tende oscuranti della scuola Wojtyla e altri 40 mila euro per quelle della scuola primaria di Bariana, oltre a 30 mila euro per la riqualificazione della piazzetta di via Volta, 25 mila euro per l’imbiancatura e la sanificazione della scuola dell’infanzia di Bariana, 20 mila euro per piazza Madre Teresa di Calcutta, 19.700 euro per il rifacimento della rete informatica della scuola Aldo Moro, 15 mila euro per il giardino della Cà del Dì e 10 mila euro per la sistemazione dell’area verde della scuola Aldo Moro.

«Il passaggio in Aula consiliare segna l’ennesimo, ulteriore impulso dato da questa Amministrazione al miglioramento dei servizi e delle strutture di Garbagnate, con preziosi benefici sulla qualità della vita», commenta il sindaco Daniele Davide Barletta.

27072026