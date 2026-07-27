Cronaca

GORNATE OLONA – Intervento dei soccorritori nel tardo pomeriggio di oggi a Gornate Olona, in località Cascina Martina, dove un ragazzo è rimasto ferito dopo una caduta con la propria bicicletta all’interno di un’area attrezzata per il ciclocross. L’allarme è scattato alle 17.05. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dagli specialisti del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), che hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di recupero del ferito, in una zona che ha richiesto un intervento tecnico.

Una volta raggiunto e stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ha riportato ferite di media gravità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza.

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(foto archivio)

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