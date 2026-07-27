SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 26 luglio, trovano spazio temi che spaziano dall’attualità cittadina alla memoria del territorio, passando per una riflessione sul commercio locale e un momento di partecipazione dedicato alle eccellenze saronnesi. Grande attenzione anche alla partecipata Pastasciutta Antifascista tra Caronno Pertusella e Saronno.

Torna al centro dell’attenzione l’area camper di via Grieg, dove un utilizzatore denuncia il progressivo degrado della struttura e la chiusura anche del punto acqua, chiedendo chiarimenti sul futuro del servizio e un intervento dell’Amministrazione.

Prendendo spunto dal concorso europeo sulle future banconote, ilSaronno lancia un gioco estivo invitando i lettori a scegliere quali personaggi, luoghi o simboli del territorio meriterebbero di comparire su ipotetiche banconote saronnesi.

A quattro anni dalla violenta grandinata che colpì il territorio, un approfondimento ripercorre quell’evento estremo che provocò ingenti danni e segnò un punto di svolta nella percezione dei fenomeni meteorologici estivi.

Una riflessione firmata da Francesco Cerullo affronta il tema della desertificazione commerciale, analizzando le conseguenze della progressiva scomparsa dei negozi di vicinato e le possibili sfide per il futuro del centro cittadino.

Circa 300 persone hanno partecipato alla Pastasciutta Antifascista organizzata tra Caronno Pertusella e Saronno per ricordare il 25 luglio 1943 e rendere omaggio ai fratelli Cervi, in una serata all’insegna della memoria e della condivisione.