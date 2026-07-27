I più letti di ieri: area camper chiusa, il gioco delle banconote di Saronno e il ricordo della maxi grandinata
27 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 26 luglio, trovano spazio temi che spaziano dall’attualità cittadina alla memoria del territorio, passando per una riflessione sul commercio locale e un momento di partecipazione dedicato alle eccellenze saronnesi. Grande attenzione anche alla partecipata Pastasciutta Antifascista tra Caronno Pertusella e Saronno.
Torna al centro dell’attenzione l’area camper di via Grieg, dove un utilizzatore denuncia il progressivo degrado della struttura e la chiusura anche del punto acqua, chiedendo chiarimenti sul futuro del servizio e un intervento dell’Amministrazione.
Saronno, area camper al capolinea? Dopo mesi di degrado chiusa anche l’acqua. Le domande e l’appello
Prendendo spunto dal concorso europeo sulle future banconote, ilSaronno lancia un gioco estivo invitando i lettori a scegliere quali personaggi, luoghi o simboli del territorio meriterebbero di comparire su ipotetiche banconote saronnesi.
Chi meriterebbe di finire sulle banconote di Saronno? Il gioco dell’estate alla scoperta delle nostre eccellenze
A quattro anni dalla violenta grandinata che colpì il territorio, un approfondimento ripercorre quell’evento estremo che provocò ingenti danni e segnò un punto di svolta nella percezione dei fenomeni meteorologici estivi.
Quattro anni fa la maxi grandinata che cambiò le estati del Saronnese: la ricostruzione e i danni
Una riflessione firmata da Francesco Cerullo affronta il tema della desertificazione commerciale, analizzando le conseguenze della progressiva scomparsa dei negozi di vicinato e le possibili sfide per il futuro del centro cittadino.
“Saronno e la sfida della desertificazione commerciale” una riflessione
Circa 300 persone hanno partecipato alla Pastasciutta Antifascista organizzata tra Caronno Pertusella e Saronno per ricordare il 25 luglio 1943 e rendere omaggio ai fratelli Cervi, in una serata all’insegna della memoria e della condivisione.
In 300 alla Pastasciutta antifascista: Caronno e Saronno ricordano il 25 luglio e i fratelli Cervi
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