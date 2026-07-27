Città

SARONNO – L’Amministrazione ha approvato il primo progetto per dire addio al “Saronno Sette”. Al momento non ci sono comunicazione ufficiali malgrado del tema si sia parlato in Giunta ed anzi sia già arrivata la prima delibera.

Proprio secondo il documento il periodico comunale si prepara a cambiare completamente. Addio allo storico nome e alla cadenza settimanale. Avrà cinque uscite all’anno, una nuova veste grafica, un nuovo nome e la distribuzione porta a porta in 18.000 copie. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta comunale giovedì 23 luglio su proposta dell’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio.

Alla base della decisione ci sono le difficoltà segnalate dalla società che cura impaginazione, stampa e raccolta pubblicitaria del giornale. La diminuzione delle inserzioni non consente infatti di mantenere l’attuale formula senza costi per il Comune, rendendo necessario un ripensamento del progetto editoriale.

Il nuovo periodico avrà una cadenza di cinque numeri all’anno, ognuno di 32 pagine, con la possibilità di destinare fino alla metà degli spazi alla pubblicità. Cambieranno anche il titolo e la grafica, mentre la distribuzione non avverrà più nei punti di ritiro ma direttamente nelle cassette postali di circa 18.000 famiglie.

L’impostazione editoriale sarà più orientata all’attività dell’Amministrazione. Troveranno spazio approfondimenti curati dagli assessorati sullo stato dei progetti e dei lavori, insieme a rubriche sulle iniziative culturali e a spazi affidati alla Fondazione Giuditta Pasta e a Saronno Servizi.

Accanto al nuovo giornale nascerà anche un pieghevole quindicinale di 2.500 copie dedicato agli appuntamenti cittadini promossi dal Comune e dalle associazioni, pensato per mantenere uno strumento cartaceo dedicato agli eventi.

Prima dell’avvio della nuova pubblicazione, la bozza grafica dovrà comunque tornare all’esame della giunta per l’approvazione definitiva. Nella delibera viene inoltre precisato che la riorganizzazione non comporterà costi aggiuntivi diretti per il Comune.

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