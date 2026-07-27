Altre news

SARONNO – Lunedì 27 luglio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista dall’alba al tramonto. Le temperature resteranno su valori estivi, con una minima di 19°C e una massima di 31°C, mentre i venti soffieranno debolmente: al mattino da nord-nordest e nel pomeriggio da sud-sudovest. Non sono presenti allerte meteo.

Le condizioni atmosferiche favoriranno una giornata ideale per le attività all’aperto, grazie alla presenza dell’alta pressione che mantiene il tempo stabile su tutto il territorio. Il cielo si presenterà generalmente limpido, con al più qualche modesto addensamento nuvoloso senza conseguenze. Il caldo sarà più evidente nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, quando la temperatura raggiungerà il valore massimo previsto di 31°C. Anche in serata il tempo rimarrà asciutto e stabile, con un graduale calo delle temperature e venti sempre deboli.

La situazione sarà simile anche sul resto della Lombardia. L’alta pressione garantirà infatti condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su pianure, fascia pedemontana e gran parte dei rilievi. Solo sulle Prealpi orientali sarà possibile un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, senza fenomeni significativi, mentre sulle Orobie si alterneranno tratti soleggiati e qualche nube nelle ore centrali della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09