Comasco

MOZZATE – Controlli straordinari nei giorni scorsi al Parco Guffanti, dove sono entrati in azione gli agenti della polizia locale e i militari della stazione dei carabinieri di Mozzate.

A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale, che ha reso noto lo svolgimento del servizio congiunto, effettuato nell’ambito delle attività di presidio e monitoraggio del territorio. L’iniziativa ha visto impegnati gli operatori della polizia locale e i carabinieri in verifiche straordinarie all’interno dell’area verde cittadina, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Il Comune non ha fornito ulteriori dettagli sull’esito dei controlli né sull’eventuale contestazione di violazioni o provvedimenti adottati durante l’attività.

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