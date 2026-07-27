Politica

MILANO – “Approvato il mio emendamento all’assestamento di Bilancio che destina un contributo alla Provincia di Varese per l’ammodernamento della segnaletica e per altre manutenzioni sulle piste ciclopedonali della provincia di Varese. Si tratta di un intervento concreto che consentirà di rendere più sicuri e fruibili percorsi sempre più utilizzati da cittadini e cicloturisti”, dichiara il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Licata.

L’emendamento prevede un contributo di 65mila euro destinato alla Provincia di Varese per cofinanziare interventi di sostituzione della segnaletica e altre manutenzioni della rete ciclopedonale provinciale, con l’obiettivo di preservare e valorizzare un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e il turismo.

“La provincia di Varese è oggi una delle mete più apprezzate dagli amanti della bicicletta, grazie a un patrimonio di percorsi che attraversano laghi, valli e aree naturalistiche. Mantenere questa rete in condizioni ottimali significa offrire maggiore sicurezza agli utenti e rafforzare un settore che genera ricadute positive per strutture ricettive, ristorazione e attività commerciali” prosegue Licata.

La rete delle dorsali ciclopedonali provinciali si sviluppa oggi per circa 200 chilometri con una proiezione di crescita per i tanti progetti in essere fino ad oltre 400 chilometri. Un’infrastruttura che sostiene un settore in costante crescita: secondo il 6° Rapporto ISNART–Legambiente, nel 2025 il cicloturismo ha generato 49 milioni di presenze e oltre 6 miliardi di euro di impatto economico in Italia.

“Realizzare nuove ciclopedonali è importante, ma è altrettanto fondamentale prendersi cura di quelle esistenti. Con questo emendamento vogliamo dare una risposta concreta a questa esigenza e continuare a sostenere la crescita di un territorio che ha tutte le potenzialità per consolidarsi come punto di riferimento del cicloturismo lombardo e italiano”, conclude Licata.

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