Città

SARONNO – Oggi è il giorno dell’ultimo saluto ad Alessio Colletti. Alle 15,30 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà la comunità si riunirà per il funerale del quindicenne scomparso dopo il tragico incidente avvenuto al luna park di Spotorno. Accanto alla mamma Elena e ai familiari sono attesi amici, compagni di scuola, i ragazzi e gli allenatori dell’Amor Sportiva Saronno, oltre a tantissimi saronnesi che in questi giorni hanno voluto testimoniare la propria vicinanza.

QUI IL RICORDO DI MAMMA ELENA DI ALESSIO

La tragedia risale alla serata del 16 luglio. Alessio si trovava in vacanza in Liguria con un amico quando è rimasto folgorato mentre utilizzava il “calciometro” del luna park di Spotorno. Soccorso immediatamente, è stato sottoposto a un lungo tentativo di rianimazione e trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, dove è morto il giorno successivo. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Fin dalle prime ore successive alla tragedia, Saronno si è stretta attorno ai genitori del ragazzo con un’ondata di affetto che ha coinvolto istituzioni, scuole, società sportive, associazioni e semplici cittadini. Decine i messaggi di cordoglio pubblicati in questi giorni, accomunati dal ricordo di Alessio come di un ragazzo solare, educato, appassionato di calcio e molto amato da chi lo conosceva.

La partecipazione della città si è manifestata anche nei due momenti di preghiera organizzati nei giorni scorsi. Giovedì sera la chiesaPrepositurale si è riempita di amici, conoscenti e cittadini per il rosario, mentre venerdì un secondo momento di raccoglimento nella chiesa delle Orsoline, istituto frequentato dal giovane dopo l’Istituto Ignoto Milite, ha confermato la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia.

Oggi sarà il momento dell’ultimo saluto. Una celebrazione che si preannuncia molto partecipata e che rappresenterà un nuovo abbraccio collettivo alla mamma Elena, al papà e a tutti i familiari, nel ricordo di un ragazzo la cui scomparsa ha profondamente colpito non solo Saronno, ma tutto il territorio.

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