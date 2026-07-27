Eventi

SARONNO – La rassegna “Storie di cortile” torna a Saronno con un nuovo appuntamento dedicato alla musica folk. L’evento è in programma mercoledì 29 luglio alle 21 a Villa Gianetti, che ospiterà una serata all’insegna della canzone d’autore.

Protagoniste del concerto saranno Beatrice Campisi e Francesca Incudine, che porteranno sul palco uno spettacolo dedicato ai padri del cantautorato. Il repertorio attraverserà alcuni dei nomi più rappresentativi della musica folk e d’autore internazionale e italiana, da Woody Guthrie a Bob Dylan, fino ai maestri Fabrizio De André e Luigi Tenco.

L’iniziativa rinnova il tradizionale appuntamento estivo di “Storie di Cortile”, proponendo al pubblico una serata dedicata a brani che hanno segnato la storia della musica e del cantautorato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09