Comasco

TURATE – Più pattugliamenti serali per le strade di Turate: l’amministrazione comunale ha avviato un piano di pattugliamenti serali straordinari della Polizia locale con l’obiettivo di intensificare il presidio del territorio durante il periodo estivo. Il primo servizio è stato effettuato venerdì 17 luglio e rientra in una programmazione che proseguirà anche nelle prossime settimane e continueranno per tutta l’estate seguendo una programmazione definita dal Comando di Polizia locale.

L’iniziativa nasce per garantire una maggiore presenza degli agenti nelle ore serali e dare risposta alle segnalazioni ricevute dai cittadini negli ultimi mesi. Le verifiche hanno interessato in particolare alcune aree del centro, tra cui piazza Volta, via Garibaldi e via Marconi, oltre alle frazioni di Santa Maria e Fagnana. I controlli si sono concentrati sul monitoraggio degli spazi pubblici, con particolare attenzione alla prevenzione di schiamazzi e comportamenti che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica. Tra gli obiettivi dell’attività rientra anche il contrasto all’abbandono dei rifiuti, svolto con la collaborazione delle Guardie zoofile Royal Wolf Rangers Lombardia, e la verifica del rispetto delle norme previste dal Codice della strada.

(foto archivio)

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