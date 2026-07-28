Città

SARONNO – “L’amministrazione comunale di Saronno sta lavorando al rinnovamento del periodico comunale Saronno Sette. L’obiettivo è dare continuità allo storico strumento di informazione rivolto ai cittadini, adattandolo alle mutate condizioni del settore editoriale e innovandone i contenuti”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale che arriva sul tema del futuro del Saronno Sette che ha visto forti prese di posizione di Forza Italia e di Saronno Civica negli ultimi giorni.

“Per comprendere questa decisione occorre ripercorrere la storia e la struttura economica del servizio. Saronno Sette, nella sua versione settimanale che conosciamo oggi, rappresenta la voce informativa del Comune fin dai primi anni Duemila. Nel 2023, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, l’Amministrazione ha individuato un nuovo operatore e sottoscritto un contratto quadriennale, in vigore fino a giugno 2027. L’accordo ha permesso di azzerare i costi diretti di impaginazione e stampa per le casse comunali, grazie a un editore che finanzia interamente il servizio con gli introiti pubblicitari, entro il limite massimo del 50% dello spazio fisico della rivista.

L’evoluzione del mercato editoriale, tuttavia, non è stata priva di ostacoli e la crisi strutturale dell’editoria cartacea a livello nazionale, unita alla progressiva perdita di appeal commerciale della formula settimanale agli occhi degli inserzionisti, ha causato una contrazione degli introiti pubblicitari. Di conseguenza, già dalla fine del 2025 l’editore ha segnalato una serie di difficoltà gestionali, chiedendo una revisione dell’accordo per scongiurare il rischio concreto di interruzione del servizio.

L’Amministrazione, esclusa categoricamente l’ipotesi di ulteriori contributi economici comunali, ha scelto di collaborare con l’operatore per individuare una soluzione ponte che traguardasse il periodico verso la scadenza naturale del contratto attuale, senza gravare sui cittadini. Da questa esigenza nasce dunque la rimodulazione, che sarà anche l’occasione per sperimentare nuovi modelli e formati di comunicazione”.

La prima uscita nella nuova veste è prevista per ottobre 2026. Il nuovo formato di 32 pagine e periodicità quasi bimestrale, già in uso in molte città vicine a noi, permetterà all’editore di ritrovare la sostenibilità economica necessaria, offrendo al tempo stesso l’opportunità di testare contenuti giornalistici di maggiore approfondimento. Questa evoluzione sarà accompagnata da una nuova distribuzione porta a porta, questa volta interamente a carico dell’editore, pensata per raggiungere le case dei saronnesi in modo molto più capillare rispetto al passato.

La rimodulazione non andrà a scapito del pluralismo informativo: lo spazio editoriale storicamente riservato ai Gruppi Consiliari e alle associazioni saronnesi resterà invariato e garantito in ogni numero.

L’offerta informativa si arricchisce inoltre con ViviSaronno, un pieghevole quindicinale completamente privo di pubblicità, pensato per rispondere all’esigenza quotidiana dei cittadini di restare aggiornati su eventi, mostre e iniziative culturali della città, e per promuovere le attività del Comune, delle associazioni patrocinate e degli enti del territorio che ne faranno richiesta.

Anche in questo caso non vi sarà alcun costo aggiuntivo per l’ente; impaginazione e stampa rientreranno nei costi complessivi dell’appalto, mentre la distribuzione in 2.500 copie ogni due settimane, seguirà i canali comunali utilizzati per Saronno Sette e già integrati con l’attività sul territorio di affissione cittadina. La periodicità di aggiornamento e distribuzione bisettimanale, sarà monitorata già dai primi numeri, per verificarne l’effettiva efficacia.

Si punterà inoltre a una maggiore integrazione con la comunicazione digitale del Comune, che sarà sempre più anche una vetrina per le associazioni saronnesi.

Riguardo alla denominazione del periodico, è importante chiarire che l’ipotesi “L’Eco della Ciocchina” è una proposta tecnica, mai confermata. Rispetto a questa scelta, la Giunta si è espressa rimandando ad un percorso partecipativo con la città. Pertanto, durante il mese di agosto sarà avviata un’iniziativa ad hoc sui canali digitali del Comune, invitando i cittadini a esprimere idee e preferenze.

“Vogliamo che i cittadini comprendano bene quale è il progetto – dichiara l’Assessore alla Cultura, Maria Cornelia Proserpio – in questo frangente, la scelta si configura come una sperimentazione tecnica e gestionale, che garantirà la sopravvivenza di un servizio a costo zero per il Comune e che ci permetterà di testare sul campo soluzioni innovative di distribuzione e contenuto. I risultati che raccoglieremo da qui a metà 2027 saranno fondamentali e ci guideranno nella stesura del nuovo affidamento, garantendo a Saronno un’informazione istituzionale sempre più efficiente, sostenibile e vicina alle esigenze della comunità”.

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