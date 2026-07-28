Politica

VARESE – La deputata varesina Maria Chiara Gadda, esponente di Italia Viva, ha partecipato ieri a Dublino in Irlanda all’assemblea interparlamentare promossa dalla presidenza irlandese, un appuntamento dedicato al confronto sul futuro della Politica agricola comune (Pac). Nel corso dei lavori, i rappresentanti dei diversi Paesi hanno approfondito alcuni dei temi ritenuti centrali per il futuro del comparto agricolo europeo. Al centro del dibattito il ricambio generazionale nelle imprese agricole, le prospettive occupazionali del settore, il sostegno all’imprenditoria femminile e le strategie per rafforzare la sicurezza alimentare.

“È stato un interessante momento di confronto sulla Politica agricola comune, con focus su ricambio generazionale, lavoro e imprenditoria femminile e sicurezza alimentare”, ha scritto la parlamentare sui propri canali social al termine dell’incontro. Gadda ha inoltre espresso soddisfazione per aver preso parte alla delegazione italiana presente all’assemblea: “Orgogliosa di avere fatto parte della delegazione italiana e avere portato il mio punto di vista”, ha concluso la deputata. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di dialogo tra parlamentari dei diversi Paesi europei su alcune delle principali sfide che attendono il settore agricolo, chiamato a coniugare competitività, sostenibilità e ricambio generazionale in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza alimentare e alla valorizzazione del ruolo delle donne nell’impresa agricola.

28072026