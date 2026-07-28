Città

SARONNO – Continua ad arricchirsi il gioco estivo “Banconote Saronno”, l’iniziativa di ilSaronno che invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a immaginare chi meriterebbe di comparire sulle ipotetiche banconote dedicate alla città. Tra le nuove proposte arrivate in redazione c’è anche quella dell’associazione Il Gabbiano, da sempre molto attiva nel quartiere Matteotti con iniziative sociali, culturali e ricreative e protagonista anche di numerosi eventi aperti all’intera città.

L’associazione ha scelto una sestina che attraversa secoli di storia saronnese, valorizzando personaggi che hanno lasciato il segno nell’arte, nell’educazione, nell’imprenditoria e nell’impegno sociale.

La prima proposta è Cecilia Gallerani, la celebre “Dama con l’ermellino” ritratta da Leonardo da Vinci. Nata a Milano, divenne contessa di Saronno e il suo nome è rimasto legato anche alla storia della città.

Tra i nomi scelti c’è anche Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, uno dei maggiori pittori del Barocco lombardo. Cresciuto a Saronno, mantenne sempre un forte legame con la città, dove sono conservate importanti testimonianze della sua arte, tra il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e la chiesa di San Giacomo.

La proposta comprende poi Umberto Castagna, storico direttore didattico dell’Istituzione Zerbi, ricordato da generazioni di insegnanti, educatori e famiglie per il suo impegno nella crescita delle scuole comunali dell’infanzia e dei servizi educativi cittadini, sempre contraddistinto da competenza, disponibilità e attenzione alle persone.

Non poteva mancare suor Annunciata Fumagalli, per decenni punto di riferimento del quartiere Matteotti. Religiosa delle Suore della Presentazione di Maria, fondò l’esperienza del centro Tam Tam dedicando la propria vita ai bambini, ai giovani e alle famiglie. Nel 2022 le è stata conferita la civica benemerenza “La Ciocchina” per il suo straordinario servizio alla comunità.

Chiude la sestina Carlo Lazzaroni, capostipite della storica famiglia di pasticceri saronnesi. Nella seconda metà del Settecento aprì il primo laboratorio dolciario a Saronno e recuperò, perfezionandola, la tradizionale ricetta degli amaretti. Furono poi i figli Paolo e Davide a proseguire l’attività, dando origine alle storiche aziende di famiglia e contribuendo a far conoscere il nome di Saronno nel mondo attraverso uno dei suoi prodotti più rappresentativi.

Con la proposta dell’associazione Il Gabbiano continua così il viaggio tra le sestine dedicate alle “Banconote Saronno”, un gioco che sta raccogliendo idee, ricordi e suggerimenti da parte di cittadini e associazioni, offrendo l’occasione per riscoprire le tante figure che hanno contribuito a costruire l’identità della città.

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“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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