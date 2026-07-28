CASTIGLIONE OLONA – Torna al Palazzo Branda Castiglioni di Castiglione Olona la magia dell’esperienza musicale del candlelight, il concerto a lume di candela, ancora una volta nella sua versione “estiva“ all’aperto.

Giovedì 30 luglio alle 21, in un magnifico e suggestivo portico d’onore illuminato soltanto dalla luce calda di centinaia di candele, le note si rifletteranno nell’atmosfera e nel suono del violino. “Violin show” è molto più di un concerto: è un’esperienza immersiva, sospesa tra musica, racconto e suggestione.

Protagonista della serata sarà Saulė Kilaitė, violinista e performance artist di fama internazionale, capace di unire classica, rock, pop, colonne sonore e sonorità del mondo in uno stile unico e travolgente. Con il suo violino, Saulé condurrà il pubblico in uno spettacolo emozionante, ispirato al suo romanzo Diario di un Violino, dove musica e parola andranno ad intrecciarsi in una dimensione poetica e coinvolgente.

Tra bagliori tremolanti e ombre che danzano, il violino sarà voce narrante di una storia fatta di viaggi, passioni, amori e misteri. Un racconto musicale che attraverserà epoche e confini, trasformando la prosa in melodia e fondendo il teatro con la magia della musica dal vivo, con le candele non solo a fare da cornice, ma in grado di diventare parte dello spettacolo, amplificando l’intensità di ogni brano e creando un’atmosfera intima, evocativa, quasi fuori dal tempo.

La prenotazione è obbligatoria al link.