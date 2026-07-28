SARONNO – Tra le notizie più lette di lunedì 27 luglio spiccano il grande cordoglio per la scomparsa di Alessandro Mancinelli, raccontato attraverso il ricordo della sorella e l’ultimo saluto della comunità ad Alessio Colletti. Ampio interesse anche per il nuovo corso del periodico comunale, per il bando dedicato al sostegno degli affitti e per il ritorno della rassegna culturale “Storie di cortile”.

La sorella di Alessandro Mancinelli ha affidato a una toccante lettera il proprio ringraziamento e invitando a guardare oltre i pregiudizi che spesso hanno accompagnato la vita del fratello.

Grande partecipazione ai funerali di Alessio, con una folla che ha voluto stringersi attorno alla famiglia. La fascia da capitano sulla bara, gli striscioni e i tanti messaggi di affetto hanno accompagnato l’ultimo saluto.

Il Comune cambia volto al proprio periodico istituzionale: il Saronno Sette viene archiviato e sarà sostituito da una nuova pubblicazione con un nome diverso, prevista in cinque uscite annuali.

Sono aperte fino al 3 settembre le domande per accedere ai contributi regionali destinati al sostegno degli affitti nell’ambito territoriale saronnese, un aiuto rivolto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Torna la rassegna “Storie di cortile”, che porterà musica dal vivo in città con un repertorio che attraversa grandi cantautori e artisti internazionali, da Bob Dylan a Fabrizio De André.