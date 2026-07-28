Solaro

SARONNO – La crisi del settore degli elettrodomestici arriva al centro dell’agenda politica provinciale. Dopo l’annuncio del piano di riorganizzazione di Electrolux, che potrebbe comportare oltre 200 esuberi nello stabilimento di Solaro, alle porte di Saronno, sindacati e istituzioni hanno deciso di intensificare il confronto per affrontare una situazione che rischia di avere pesanti ripercussioni sull’occupazione e sull’intero tessuto economico del territorio.

Il sito produttivo di Solaro, uno dei principali insediamenti della multinazionale svedese degli elettrodomestici in Italia, è infatti tra quelli interessati dal piano presentato dall’azienda nelle scorse settimane, una prospettiva che ha immediatamente acceso la preoccupazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Proprio ieri, nella sede della Provincia di Varese a Villa Recalcati, si è riunito il tavolo tecnico dedicato alle crisi aziendali. Al centro del confronto non soltanto la situazione di Electrolux, ma anche quella di Beko Europe, altro grande protagonista del comparto che sta attraversando una fase di forte difficoltà.

Al termine dell’incontro, Cgil, Cisl e Uil hanno parlato di una situazione di “forte e legittima preoccupazione”, annunciando che mercoledì 29 luglio si riunirà un consiglio provinciale straordinario interamente dedicato alle vertenze Electrolux e Beko, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione occupazionale e valutare le possibili iniziative a sostegno dei lavoratori.

Il percorso di confronto proseguirà poi nei prossimi mesi. Tra il 20 e il 25 settembre è infatti previsto un nuovo tavolo provinciale dedicato a Beko, esteso anche alle aziende dell’indotto, per valutare le ricadute economiche sul territorio. Successivamente, il 1 ottobre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo nazionale per verificare lo stato di attuazione del piano industriale, mentre i sindacati attendono anche la convocazione di un confronto tecnico con Regione Lombardia.

Nel corso della riunione di ieri è stato evidenziato come le difficoltà di Beko Europe non siano riconducibili esclusivamente all’andamento del mercato. Secondo le organizzazioni sindacali, infatti, peserebbe soprattutto il mancato rispetto degli impegni previsti dal piano industriale sottoscritto nei mesi scorsi. Le istituzioni locali hanno inoltre ribadito che il territorio non può permettersi di assistere passivamente all’evoluzione delle due vertenze, sottolineando come il ricorso prolungato agli ammortizzatori sociali stia già producendo effetti significativi sulle famiglie e sull’economia locale. Per il Varesotto, e in particolare per l’area di Solaro e Saronno, la vicenda Electrolux rappresenta uno dei dossier industriali più delicati dell’ultimo periodo, con centinaia di posti di lavoro che potrebbero essere messi a rischio e un futuro ancora tutto da definire per uno degli stabilimenti simbolo del comparto degli elettrodomestici.

28072026