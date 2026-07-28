Cronaca

LAZZATE – Atti vandalici gravi, danneggiamenti e gesti particolarmente pericolosi che hanno messo a repentaglio l’incolumità delle persone, si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì in via Monte Rosa, angolo via Puecher, nei pressi del Parco Nemus.

Sono stati divelti pali di legno a sostegno delle piante ed elementi in metallo dell’arredo del parco e sono stati scagliati all’interno di una proprietà privata, provocando danni materiali sia all’ambiente pubblico che alla abitazione presa di mira. Questo è accaduto dopo che lo stesso Parco Nemus, intorno alle 23,30, è stato oggetto di un controllo straordinario della Polizia Locale, con una delle pattuglie serali attive in questo periodo. Durante il controllo sono stati identificati 16 presenti, tra maggiorenni e minorenni, un terzo dei quali residenti a Lazzate, mentre il resto provenienti da Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Sono state elevate anche sanzioni per irregolarità riscontrate sui ciclomotori in uso ai 16 identificati. Successivamente, quando gli agenti si erano ormai allontanati, si sono verificati i lanci di materiale all’interno della proprietà privata, con i cui residenti c’erano stati in precedenza degli scontri verbali per il disturbo arrecato. Una situazione che si protrae da tempo e che vede coinvolti diversi residenti in zona, che ieri sera durante i lanci hanno raccolto anche filmati che potranno essere utili alle indagini, dopo la denuncia depositata da tutti i danneggiati.

“Quanto accaduto nella folle serata di ieri non resterà impunito, forniremo tutta la collaborazione per l’identificazione dei responsabili e l’accertamento di ogni singola responsabilità e chiederemo l’applicazione di tutti gli strumenti di legge disponibili per punire adeguatamente i responsabili e risarcire i danni provocati, all’Amministrazione comunale e ai residenti presi di mira” dichiara il sindaco Andrea Monti.

Lo stesso sindaco si rivolge direttamente anche ai famigliari dei giovani coinvolti, in particolare dei minorenni, di cui la Polizia Locale e i Carabinieri sono in possesso di generalità complete: “Le famiglie di quelli che saranno eventualmente accertati come responsabili saranno chiamate a rispondere dei danni economici procurati, mentre ricordo che da pochi giorni è in vigore il decreto che ha abbassato l’imputabilità ai 14 anni e che pertanto anche i minorenni rischiano di dover rispondere penalmente dei loro comportamenti”.

Il sindaco Monti evidenzia che “il nuovo parco Nemus sta riscuotendo un grande successo come area di socializzazione. Purtroppo la presenza di questi soggetti dall’indole criminale, rovina la convivenza civile e distrugge quello che è patrimonio di tutti: la presenza continua di Polizia Locale e Carabinieri in orario serale avrebbe dovuto scoraggiare comportamenti gravissimi come quelli dell’altra sera, ma a questo punto è finito il tempo della tolleranza e si procederà con la massima fermezza, partendo indagini e accertamenti del caso dalla lista di nomi già in possesso delle Forze dell’ordine”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09