Limbiate

LIMBIATE – Hanno preso ufficialmente il via i lavori per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate. Da ieri mattina, lunedì 27 luglio, sono iniziati sul territorio comunale i primi interventi del cantiere che porterà alla realizzazione della nuova infrastruttura, destinata a rinnovare il collegamento su rotaia tra Limbiate e il capoluogo lombardo. Le attività iniziali riguarderanno la rimozione dei vecchi binari e l’abbattimento delle alberature che interferiscono con il nuovo tracciato. Il cantiere partirà da via Monte Grappa, dove sorgerà il futuro deposito dei tram, per poi proseguire lungo via Monte Bianco fino alla rotatoria di piazza Tobagi, area nella quale è prevista la realizzazione della nuova sottostazione elettrica.

Per limitare i disagi alla circolazione e ai residenti, il Comune spiega che i lavori saranno organizzati attraverso piccoli cantieri mobili temporanei. Le aree di intervento verranno delimitate esclusivamente per il tempo necessario all’esecuzione delle opere e saranno progressivamente spostate lungo il tracciato, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli operatori e ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana della cittadinanza.

“Esprimo grande soddisfazione per questo importante traguardo che vede l’inizio dei cantieri partendo proprio da via Monte Grappa – dichiara il sindaco Antonio Romeo – Un collegamento su rotaia così veloce, moderno ed efficiente porterà enormi benefici alla nostra città, migliorando la qualità della vita dei pendolari e proiettandoci verso una mobilità sempre più sostenibile”. Contestualmente all’avvio dei lavori è stato attivato anche il nuovo sito internet ufficiale dedicato al progetto della metrotranvia. La piattaforma consentirà ai cittadini di seguire l’avanzamento del cantiere, consultare aggiornamenti, notizie e le risposte alle domande più frequenti, offrendo un punto di riferimento costante durante tutte le fasi dell’intervento.

L’avvio dei cantieri rappresenta un passaggio atteso da anni per un’opera considerata strategica per il territorio, con l’obiettivo di offrire un servizio di trasporto pubblico più moderno, efficiente e sostenibile tra Limbiate, la Brianza e Milano.

28072026