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SARONNO – Martedì 28 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e da condizioni stabili, senza precipitazioni previste. Le temperature resteranno elevate, con valori compresi tra 22°C al mattino e 31°C nelle ore più calde. Proprio il caldo rappresenta l’aspetto più significativo della giornata, tanto che è prevista un’allerta per afa. I venti saranno assenti nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio soffieranno moderati da Est-Sudest, contribuendo solo in parte ad attenuare la sensazione di calore.

Nel corso della giornata il tempo si manterrà generalmente soleggiato, con qualche modesto annuvolamento destinato ad aumentare verso sera senza però determinare piogge. Le condizioni saranno quindi favorevoli per le attività all’aperto, pur con la necessità di prestare attenzione alle ore centrali della giornata a causa delle temperature elevate e dell’afa. Si consiglia di limitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione alle persone più fragili.

In Lombardia l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile, anche se in serata infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità su parte della regione. Le basse pianure occidentali, compresa l’area di Saronno, resteranno comunque in prevalenza serene o poco nuvolose per l’intera giornata, mentre sulle zone alpine e prealpine la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare nel pomeriggio e soprattutto in serata, senza particolari fenomeni di rilievo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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