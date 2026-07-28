Comasco

MOZZATE – È partita a Mozzate una nuova edizione di “Ci sto? Affare fatica!”, il progetto che coinvolge ragazze e ragazzi del paese in attività di cura e valorizzazione degli spazi pubblici. I giovani partecipanti hanno iniziato i primi interventi di manutenzione del territorio, mettendosi subito al lavoro con entusiasmo e spirito di collaborazione. L’iniziativa punta a promuovere il senso civico, la partecipazione attiva e la responsabilità nei confronti della comunità, offrendo ai ragazzi l’opportunità di contribuire concretamente al miglioramento degli spazi comuni.

A dare il via all’edizione 2026 è stata l’Amministrazione comunale, che attraverso i propri canali social ha voluto ringraziare i partecipanti per l’impegno dimostrato fin dal primo giorno.

«Ieri è iniziata la nuova edizione del progetto “Ci sto? Affare fatica!”, che vede protagonisti ragazze e ragazzi del nostro Comune, pronti a mettersi in gioco e a prendersi cura del territorio. Hanno iniziato a sporcarsi le mani con entusiasmo, dedicandosi ai primi interventi di cura e manutenzione. Complimenti ragazzi».

28072026