ORIGGIO – È stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza il ragazzo di 19 anni, residente a Saronno, vittima nel pomeriggio di lunedì 27 luglio in un incidente lungo l’Sp 233, all’altezza del distributore Eni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.45 mentre il giovane viaggiava in direzione Caronno Pertusella. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Origgio, ha perso il controllo del ciclomotore finendo della corsia opposta e cadendo a terra. Non risultano coinvolti altri veicoli e un furgone sopraggiunto è riuscito a evitare l’impatto frenando in tempo.

Le condizioni del 19enne sono apparse subito gravi. I sanitari, intervenuti con l’elisoccorso decollato da Como, l’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, hanno avviato sul posto lunghe manovre di rianimazione dopo averlo trovato privo di conoscenza. Il ragazzo è stato quindi intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Secondo quanto emerso, ha riportato un grave trauma cranico e lesioni al torace.

La dinamica resta al vaglio della polizia locale. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altri mezzi. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è anche quella di un possibile malore che potrebbe aver fatto perdere il controllo del ciclomotore, ma al momento non ci sono conferme ufficiali e saranno gli accertamenti a chiarire le cause dell’incidente.

L’intervento di soccorso ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione. Per consentire le operazioni di emergenza, il tratto della vecchia Varesina è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, con la Protezione civile e la polizia locale impegnate a regolare il traffico e a deviare i veicoli.

(foto archivio)

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