Sport

SARONNO – Una serata all’insegna dello sport e dell’inclusione quella dei giorni scorsi al campo comunale di baseball e softball, dove il baseball per non vedenti ha catturato l’attenzione della nazionale statunitense Under 16. Durante il triangolare che ha visto impegnate le ragazze del Softball Saronno, la nazionale italiana Under 16 e la nazionale Under 16 degli Stati Uniti, le giovani atlete americane, accompagnate dal presidente Massimo Rotondo, hanno notato l’allenamento della squadra di baseball per ciechi e ipovedenti Cisv Hurricane Saronno e hanno voluto saperne di più.

Gli atleti degli Hurricane hanno così condiviso con le ragazze le mascherine protettive utilizzate per coprire gli occhi e hanno illustrato i fondamentali di questa disciplina, mostrando come il baseball possa essere adattato alle persone con disabilità visiva. Nato in Italia 35 anni fa a Bologna grazie all’iniziativa di alcuni ex giocatori di baseball, questo sport si basa principalmente sull’udito, che diventa il senso di riferimento durante il gioco.

Le atlete provenienti da diversi Stati degli Usa hanno seguito con curiosità le spiegazioni, osservando da vicino gli allenamenti e mettendosi alla prova tra battute e corse. Dopo aver appreso le regole di base, hanno sperimentato direttamente questa particolare disciplina, dimostrando entusiasmo, partecipazione e stupore di fronte a una diversa, ma altrettanto coinvolgente, interpretazione del baseball.

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