Città

SARONNO – Ci sono momenti in cui le parole sembrano non bastare. È con questo spirito che l’assessora alle Politiche giovanili Lucy Sasso ha voluto salutare Alessio Colletti, il quindicenne saronnese morto nella tragedia del luna park di Spotorno, nel giorno del suo funerale.

Attraverso un breve messaggio pubblicato sui social, l’assessora ha scelto poche frasi, essenziali ma cariche di significato, per esprimere il dolore di un’intera comunità davanti a una vita spezzata troppo presto.

“A 15 anni si deve avere tutto il tempo di sognare il futuro, di rincorrere un pallone, di ridere con gli amici tra i banchi di scuola”, scrive Sasso, ricordando con immagini semplici ciò che dovrebbe appartenere a ogni ragazzo della sua età. Poi la constatazione più dolorosa: “Alessio quel tempo non l’avrà. E davanti a un dolore così non restano parole, solo il silenzio e la vicinanza”.

Nel messaggio emerge il sentimento condiviso da tanti saronnesi che negli ultimi giorni hanno accompagnato con discrezione e affetto la famiglia Colletti. Dalle veglie di preghiera alla partecipazione al funerale, fino ai tanti messaggi arrivati da amici, compagni di scuola, società sportive, associazioni e semplici cittadini, la città si è stretta attorno ai genitori e a tutti coloro che volevano bene ad Alessio.

L’assessora conclude il suo pensiero con un saluto che racchiude il senso dell’intero messaggio: “Oggi Saronno si stringe attorno alla sua famiglia e a chi gli voleva bene. Ciao Alessio”.

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